10.000 kroner fattigere.

Det er resultatet for baren The Mexican i Aarhus, der nu går under navnen Die Bierbar, efter et besøg af Fødevarestyrelsen.

Her har styrelsen nemlig kunnet konstatere, at baren ikke havde hygiejnen helt i top.

»Der kan ved dette kontrolbesøg igen konstateres manglende rengøring af isterningemaskinen. Der er på en plade lige over isterningerne sorte belægninger. Der er på plastikbeslag inden i maskinen, hvor lågen sidder fast, hvide skimmellignende belægninger,« står der i kontrolrapporten fra 10. marts 2022.

»Der er udvendig over lågen både sorte og røde skimmellignende belægninger, hvorfra kondens har mulighed for at komme ned i maskinen, når lågen åbnes,« står der videre.

Og det har altså resulteret i en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner til The Mexican.

Til B.T. Aarhus forklarer direktør i The Mexican, Mads Vigsø Krigslund, at baren har haft hyret en ekstern virksomhed til at stå for rengøringen af isterningemaskinen.

»Det er en utrolig kedelig og trist situation for os. Vi har simpelthen ikke været gode nok til at tjekke op på, om firmaet udførte deres arbejde korrekt,« siger han.

Han fortæller i den forbindelse, at den sure smiley nu vil få konsekvenser.

»Vi har taget skeen i den anden hånd og sagt samarbejdet op. Nu har vi taget teten på at tjekke isterningsmaskinen og hyret et andet firma til at stå for rengøringen fremadrettet. Vi har også oppet vores egenkontrol, så vi nu gør den rent seks gange så meget, som, forskrifterne siger, skulle være nødvendigt,« siger Mads Vigsø Krigslund.

Mads Vigsø Krigslund understreger, at The Mexican tager ansvaret for den sure smiley, selvom de har haft en ekstern virksomhed til at udføre rengøringen.

»Det er selvfølgelig frustrerende, men det peger kun tilbage på os selv. Vi er utroligt kede af det, og vi lægger os fladt ned, og vi gør alt, hvad vi kan, for at komme på den glade smileyordning igen og for at gøre det bedre i fremtiden,« afslutter han.