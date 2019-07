Hvor det er de færreste danskere, der nogensinde får råd til at købe en Ferrari kontant, ser situationen helt anderledes ud for rigmanden Lars Tvede.

Mangemillionæren, forfatteren og serieiværksætteren regnede for flere år tilbage ud, hvor mange Ferrarier han kunne købe for sine aktier i en teknologivirksomhed, som han havde stiftet med sin ven i 1999.

Tallet lød på daværende tidspunk på intet mindre end 840 Ferrari'er, fortæller han i et interview i det seneste udgave af Euroman.

»Jeg regnede også ud, hvor lang køen ville være, hvis jeg stillede dem op i forlængelse af hinanden,« siger han til magasinet og fortæller, at det kulminerede ved fire kilometer med intet andet end Ferrari'er.

62-årige Lars Tvede blev i maj måned gift med 43-årige Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige.

Han har en kandidat i fødevareteknologi fra Landbohøjskolen samt en HD i udenrigshandel fra Copenhagen Business School.

På trods af at han har flere penge, end mange danskere tør drømme om, så har han valgt ikke at leve et gældfrit liv.

Til Euroman fortæller han, at han har belånt begge sine boliger maksimalt, da han på den måde kan forrente pengene bedre og investere dem i nye virksomheder.

Derudover har han ingen pensionsopsparing, og der er perioder, hvor han har en indkomst på nul kroner, hvorefter der så fra tid til en anden pludselig dukker en ordentlig klump op på kontoen.

»At spare fylder ikke særligt meget i mit liv. Jeg arbejder rigtig meget, og den værdi, jeg skaber med mit arbejde, er meget større end værdien af at gå rundt og spare penge,« siger han til magasinet.

Han fortæller endvidere, at hans dyreste vane er luksusbiler, som han ejer flere af. Blandt andet en Ferrari 458 Spider og en Mercedes S Coupe.

Lars Tvede har startet 13 virksomheder gennem tiden. Han bor i dag i Schweiz, hvor han har to boliger i byerne Zug og Verbier. Han har to børn fra et tidligere ægteskab.