Det gør ikke nogen nævneværdig forskel for klimaet, om folk fravælger at flyve eller spise røde bøffer.

Sådan siger mangemillionær Lars Tvede, der er iværksætter, finansiel investor og gift med partiforkvinde for Nye Borgerlige, Pernille Vermund.

Berlingske har talt med Tvede om fremtiden, da en måling, avisen har fået foretaget, viser, at 75 procent af danskerne er bekymrede for, hvordan klimaet udvikler sig.

Mens Lars Tvede sidder på sin yacht, underkender han ikke klodens temperaturstigninger. Han ser bare ikke mængden af drivhusgasser som et problem.

Lars Tvede er optimistisk i forhold til fremtiden. Han forudser, at levestandarden fremover kun vil blive bedre. Foto: Morten Due

Årsagen til, at temperaturerne stiger, er ikke kun menneskets skyld. Vi befinder os nemlig i en tidsperiode mellem to istider - en interglacial periode, der har varet 11.700 år.

»I løbet af den tid har vi haft syv perioder med global opvarmning - hver afløst af efterfølgende nedkøling - og den nuværende globale opvarmning er så den ottende. Hvis vi kigger på det grafisk, så ligger den nuværende inden for det normale og er ikke specielt alarmerende,« fortæller han til avisen.

I Kantar-Gallup-målingen, Berlingske har fået lavet, svarer 57 procent af danskerne også, at de er bekymrede for, om de børn, der opdrages nu, er rustede til at kunne klare livet i fremtiden.

Og netop af omtanke for børn, forsøger mange at leve bæredygtigt og spare på det personlige CO2-regnskab.

I forhold til klimaet nytter det, ifølge Lars Tvede, ikke nævneværdigt at droppe de røde bøffer og flyveturene. Der skal ny teknologi til. Foto: Morten Due

Men 62-årige Lars Tvede mener ikke, at det gør nogen nævneværdig forskel, hvis folk fravælger en flyvetur eller at spiser røde bøffer.

For temperaturstigningerne kan løses med teknologiske muligheder i fremtiden, hvis form vi end ikke har fantasti til at forestille os.

»Jeg har meget stor tillid til, at vi løser det. Men vi skal som samfund satse på teknologi, og vi skal stimulere innovation, opstartervirksomheder og forskning. Det er det langt vigtigste. Hvorimod det at spare lidt på det personlige plan ikke kommer til at løse noget.«

Lars Tvede har startet 13 virksomheder gennem tiden. Han bor i dag i Schweiz og har to børn fra et tidligere ægteskab.