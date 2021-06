Thisted Bryghus har i årevis brygget Porse Guld og Sweet Gale.

Der har altid været rigeligt til at imødekomme efterspørgslen. Men ikke i år.

Bryghuset har nemlig tømt sit lager af porse, og derfor er produktionen af de ikoniske øl altså blevet indstillet, skriver Nordjyske.

Der har været en exceptionel efterspørgsel efter øllene. Langt mere end normalt. Og det kommer bag på producenten, der altså nu må skuffe sine kunder.

»Normalt er efterspørgslen på de to øl forholdsvis jævn, men bare ikke i det seneste år. På grund af coronanedlukningen har vi solgt meget lidt fadøl, men til gengæld er forbruget af flaskeøl steget, og det er med begejstring, og at vi også har solgt mere porseøl,« siger direktør Aage Svenningsen.

Det er første gang nogensinde, at beholdningen af porse er gået i nul. Porse Guld har været produceret siden 1984, og hvert år har bryghuset haft folk ude i marken for at plukke ingrediensen.

I år har der været en væsentligt større efterspørgsel, og derfor indstilles produktionen af øl på bryghuset den 25. juni, hvor alle medarbejdere sendes ud i marken for at plukke mere porse. Op mod 100 kilo skal samles alene den dag mod 150 kilo på årlig basis i gennemsnit.

Herefter vil der dog gå seks til otte uger, før produktionen af Porse Guld og Sweet Gale kan genoptages, og derfor vil de først kunne erhverves i midten af august igen.

Normalt fremstilles 200.000 flasker Porse Guld, mens der fremstilles 100.000 flasker Sweet Gale.

Bryghusets øvrige øl produceres fortsat som normalt, da der ikke er mangel på råvarer til disse.