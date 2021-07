Coronakrisen har været hård ved restaurationsbranchen, og Jensens Bøfhus i Holstebro er ingen undtagelse.

Restauranten kan nemlig ikke skaffe nok personale og ser sig derfor nødsaget til at holde lukket tre hverdagsaftener i ugen, skriver Dagbladet Holstebro Struer.

De manglende hænder skyldes blandt andet lav ledighed og langtidssygdom, og de seneste 14 dage har Holstebro-restauranten klaret sig igennem de lange arbejdsdage ved at låne personale fra Jensens Bøfhus i Aarhus og Aalborg.

Bøfhuset afviser over for Dagbladet, at arbejdsvilkårene kan være en del af problemet, da medarbejderne har en overenskomst og får en højere løn end branchegennemsnittet.

»Dér, hvor vi ser de største udfordringer, er, når det er svært at bytte en vagt. Så får vi en sygemelding. Man vil helst ikke ofre sit sociale liv for sit arbejde. Jeg tror, det hænger sammen med corona, og at man har været begrænset i den sociale omgang. Så ønsker man virkelig ikke at ofre sit sociale liv, som man gjorde tidligere. Prioriteterne er anderledes,« siger marketingchef Nikolaus Gerdes.

Restauranten i Holstebro har 16 medarbejdere ansat, hvoraf tre af dem er langtidssygemeldt.

Men det kræver en bemanding på op til 25-30 personer, før vagtplanerne kan hænge ordentlig sammen.

For at komme ledigheden til livs har Jensens Bøfhus ændret rekrutteringsstrategi og benytter sig nu af en jobportalen SimplyJob for at lokke flere unge og studerende til.