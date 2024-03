Lønningerne på det private arbejdsmarked er i gennemsnit vokset 4,9 procent det seneste år.

Mange ansatte på det private arbejdsmarked oplever betydelig fremgang i reallønnen.

Det viser en opgørelse for fjerde kvartal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der er hovedorganisation for 11 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked.

Den årlige stigning i lønningerne er på 4,9 procent sammenlignet med samme kvartal året inden.

På samme tid er inflationen faldet til et niveau, der ligger omkring en procent.

Ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank, lyder reallønsfremgangen for fjerde kvartal alene på fire procent. Det skriver han i en kommentar.

- Det er historisk set ret højt, lyder det.

- Lønningerne har ramt højeste fart i 15 år. Vi må sige, at høj fart på arbejdsmarkedet med rekordhøj beskæftigelse og overenskomstforhandlinger slår igennem på lønvæksten.

Reallønnen betegner, hvad lønmodtagerne reelt får ud af deres indkomst. Hvis den stiger, kan forbrugerne få mere for deres løn end tidligere.

I 2022 blev danskernes realløn banket adskillige år tilbage som følge af den højeste inflation i fire årtier. Det kunne lønstigningerne i perioden ikke hamle op med.

Og fald i reallønnen er ikke hverdagskost for danske lønmodtagere, understreger Jeppe Juul Borre.

- I de ti år, som lå forud for reallønsfaldet, har danskerne som helhed oplevet, at lønnen er steget hurtigere end priserne, og at man dermed kom længere for de tjente penge.

Det er inden for byggebranchen, at man har oplevet den største stigningstakt i fjerde kvartal.

Her lød den årlige stigning på 5,6 procent, fremgår det af dagens opgørelse fra DA.

Opgørelsen kommer, mens man på det offentlige område har travlt ved forhandlingsbordet, hvor flere parter er ved at forhandle et overenskomstforlig på plads.

Søndag faldt overenskomsten for 190.000 statsansatte på plads. De fik en stigning i lønrammen på 8,8 procent over to år.

Den plejer at udstikke rammerne for de mange tusinde kommunalt og regionalt ansatte, der fortsætter forhandlinger torsdag.

