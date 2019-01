Den excentriske stifter af flyselskabet Southwest Airlines, Herb Kelleher, er død.

Han blev 87 år, inden han torsdag gik bort, oplyser det amerikanske flyselskab i en pressemeddelelse.

‘Hans vision revolutionerede kommerciel luftfart og demokratiserede himlen,’ lyder det i pressemeddelelsen med henvisning til, at Herb Kelleher var anerkendt for at være blandt dem, der sørgede for at flyrejser ikke kun var de rigeste forundt.

‘Herbs passion, livsstil og utrættelige investeringer i relationer gjorde varige indtryk på alle, der kendte ham, og det vil for evigt være grundstenen og ånden i Southwest Airlines,’ står der i pressemeddelelsen.

Herb Kelleher, stifter af American Airlines, er død 87 år gammel. Foto: Jim Young Vis mere Herb Kelleher, stifter af American Airlines, er død 87 år gammel. Foto: Jim Young

Ifølge CNN var Kelleher en ung advokat, da han forlod sit firma i Texas for at starte Southwest Airlines sidst i 1960'erne.

Formålet var at levere billig transport mellem Houston, Dallas og San Antonio.

»Jeg vidste intet om flyselskaber, hvilket jeg tror, gjorde mig yderst kvalificeret til at starte et, fordi det, vi forsøgte at gøre, var anderledes fra den traditionelle måde, som flyselskaber havde gjort forretninger på,« sagde han i et interview i 2016.

Efter hårde juridiske kampe mod flere konkurrenter, der forsøgte at modarbejde ham, lykkedes det i 1970 at få fly i luften.

Flyselskabet er ifølge Finans verdens største lavprisflyselskab med over 58.000 ansatte og en flåde på mere end 700 fly.

Southwest Airlines er blandt andet kendt for at ikke at have nummererede sæder.

Og så findes der modsat de fleste andre flyselskaber kun én klasse ombord på Southwest Airlines-fly: økonomi-klasse.

Passagererne bliver heller ikke pålagt gebyrer for eksempelvis at medbringe bagage på rejsen.

Herb Kelleher, stifter af American Airlines, er død 87 år gammel. Han ses her sammen med den tidligere amerikanske præsident, George W. Bush. Foto: Kevin Lamarque Vis mere Herb Kelleher, stifter af American Airlines, er død 87 år gammel. Han ses her sammen med den tidligere amerikanske præsident, George W. Bush. Foto: Kevin Lamarque

»Hans vision om at gøre flyrejser overkommelige for alle revolutionerede branchen,« siger administrerende direktør, Gary Kelly.

Herb Kelleher var formand for Southwest Airlines i perioden 1978-2008 samt øverste chef fra 1981-2001.

Han efterlader sig sin kone, tre børn - og en anslået formue på over 15 milliarder kroner.

Årsagen til Herb Kellehers død oplyser Southwest Airlines ikke.