'Godaw, jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud til dig'

Disse ord gjorde Lars Larsen kendt i alle afkroge af landet. Men de velkendte tv-reklamer blev latterliggjort, da de første gang ramte tv-skærmene.

For det var bestemt ikke normalt i reklamebranchen at lade en gæv, jysk købmand tone frem på skærmen og snakke direkte til kunderne i slutningen af 1980'erne, hvor Dyne-Larsen første gang tog de siden så velkendte ord i sin mund.

Det fortæller manden bag reklamen, Hans Erik Møller-Hansen.

»Jo, det var mig, der fandt på reklamen 'Godaw, jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud til dig'. Det var, da tv-reklamerne lige var indført på TV 2. Vi blev grinet ud af kolleger og konkurrenter for den reklame. De andre bureauer lavede små, kostbare og kunstfærdige reklamefilm ligesom i biograferne med en masse effekter, og så kom vi med sådan en bonderøvsannonce. Men vi holdt fast,« har Hans Erik Møller-Hansen tidligere fortalt ifølge Århus Stiftstidende.

Og det viste sig at være en endog rigtig god idé.

Reklamen blev en kæmpe succes, som sikrede Hans Erik Møller-Hansens bureau Reklame- og Marketing Butikken en kæmpe stor og særdeles loyal kunde de næste mange år.

Allerede da Jysk-eventyret begyndte i 1979 blev Lars Larsen kunde hos Hans Erik Møller-Hansen, og partnerskabet fortsatte i hele 34 år.

Flagene er på halv stang hos Jysk hovedkvarter i Brabrand ved Aarhus, mandag den 19. august 2019. Lars Larsen, stifteren af Jysk Sengetøjslager, er død. Foto: Henning Bagger Vis mere Flagene er på halv stang hos Jysk hovedkvarter i Brabrand ved Aarhus, mandag den 19. august 2019. Lars Larsen, stifteren af Jysk Sengetøjslager, er død. Foto: Henning Bagger

Først i 2013 mistede Reklame- og Marketing Butikken Lars Larsen som kunde. Året efter lukkede Hans Erik Møller-Hansen bureauet.

Men inden da havde Dynekongen og den århusianske reklamemand udviklet et tæt personligt venskab, og 73-årige Hans Erik Møller-Hansen er dybt påvirket af nyheden om Lars Larsens død.

Udover de mange reklamespots med Lars Larsen stod Reklame- og Marketing Butikken bag udgivelsen af Dyne-Larsens selvbiografi, der blev husstandsomdelt over hele landet i ikke mindre end 2,4 millioner eksemplarer i 2004.

Meget sigende hed den 'Go' Daw, jeg hedder Lars Larsen'.

Arkivfoto. Lars Larsen fotograferet foran en af Jysk Sengetøjslagers butikker i januar 1988. (Foto: Ulrich Borch/Ritzau Scanpix) Vis mere Arkivfoto. Lars Larsen fotograferet foran en af Jysk Sengetøjslagers butikker i januar 1988. (Foto: Ulrich Borch/Ritzau Scanpix)

I bogen nævner Lars Larsen da også det givende partnerskab med Reklame- og Marketing Butikken, for ligesom Hans Erik Møller-Hansen fik også Dynekongen en del røg i sin samtid. Folk i reklamebranchen undrede sig over, at han kunne finde på at kalde sin kæde 'Jysk Sengetøjslager'.

'Noget så plat havde man da aldrig hørt om i reklamebranchen. Et firmanavn skulle være kort og præcist og max indeholde fire til fem bogstaver. Jeg kunne jo bare se mig omkring og konstatere, hvad andre gjorde: IKEA, BILKA, FØTEX, ALDI og så videre. Sådan var det bare,' skrev Lars Larsen og fortsatte:

'Meeeen, jeg holdt nu fast ved mit hjemmestrikkede navn på 18 bogstaver og fandt da også et reklamebureau, der syntes, det lød som en spændende udfordring. Det hed i øvrigt Reklame og Marketing Butikken – et navn, der slog Jysk Sengetøjslager med ikke færre end otte bogstaver.'

Mandag morgen sov Lars Larsen stille ind i sit hjem i Silkeborg efter kort tids sygdom. Han blev 71 år.