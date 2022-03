Mandag er det første spadestik til et rimelig spektakulært og ikke mindst kæmpestort byggeri i København taget.

På Marmormolen i Nordhavn skal der nemlig bygges en 28.000 kvadratmeter stor erhvervsbygning med træ som bærende konstruktion – hvilket man normalt ikke bygger store bygninger af.

Bygningen får intet mindre end otte etager og bliver hele 36 meter høj, og med til indvielsen af byggeriet mandag kommer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek (S), også til at være.

Det er AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme, der står bag byggeriet, og selvom ønsket fra start var, at der skulle bygges i træ, lå det ikke just i kortene, at det rent faktisk kom til at ske.

Her kan man tydeligt se, hvordan bygnignen er lavet af træ. Foto: Henning Larsen. Vis mere Her kan man tydeligt se, hvordan bygnignen er lavet af træ. Foto: Henning Larsen.

For Københavns Kommune havde først sagt nej til trækonstruktionen af hensyn til brandfare, da AP Ejendomme og Henning Larsen, der står bag designet, henvendte sig:

»Da vi henvendte os til Københavns Kommune med projektet, fik vi til at starte med et afslag, da man endnu ikke har erfaring med træbyggeri i Danmark over fire etager, og Marmormolen er i otte etager. Det fik vi heldigvis omstødt hen ad vejen. Det bliver en spændende proces, vi går i gang med nu, for der er ikke bygget i den skala før i Danmark i massiv træ, og derfor bliver det lidt pionerarbejde,« siger Søren Øllgaard, partner og design director i Henning Larsen.

En afgørende accept fra kommunen, da bæredygtighed har været et hovedfokus for AP Ejendomme:

'Med vores kommende ejendom på Marmormolen sætter vi fuldt fokus på det bæredygtige byggeri. For AP Pension har det stor betydning, at vi kan være med til at bidrage til en bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål,' skriver administrerende direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson i en pressemeddelelse.

Ud over et utraditionelt højhus kan AP Ejendomme også se frem til en stor reduktion af CO₂-udledning.

'Vi forventer at kunne reducere CO₂-udledningen med cirka 6.660 ton ved at udskifte beton i råhuset med massiv træ,' skriver Peter Olsson videre i pressemeddelelsen.

Sådan her forventer man, at bygningen kommer til at se ud indenfor. Foto: Henning Larsen Vis mere Sådan her forventer man, at bygningen kommer til at se ud indenfor. Foto: Henning Larsen

Og for at en sådan reduktion kan lade sig gøre, kræver det, at man bygger i træ, hvis du spørger Mikkel Eskildsen, associate design director hos Henning Larsen.

»Både vi i Henning Larsen og AP Pension har store ambitioner, når det kommer til bæredygtighed. Vil man sænke CCO₂aftrykket betydeligt i et byggeri af den størrelse Marmormolen har, er mmassiv træi konstruktionerne – lige nu – det håndtag vi har, der er mest effektivt. Samtidig har vi ønsket at skabe en fantastisk kontorbygning, der giver noget tilbage til lokalområdet – også uden for arbejdstimerne.«

Byggeriet bliver som sagt det første af sin slags, men AP Ejendomme håber, at andre vil blive inspireret og at vi i fremtiden vil se flere bygninger af træ.

Det forventes at stå klar i 2025.