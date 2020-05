Der er i øjeblikket stor mangel på arbejdskraft hos danske malermestre på grund af coronakrisen, men det er ikke, fordi der mangler malersvende.

Faktisk er der rigeligt af dem, men de fleste af malersvendene, der er arbejdsløse, takker nej til de mange jobtilbud, fordi de kan gøre det uden omkostninger, skriver Danske Malermestre i en pressemeddelelse.

»Det er grotesk i en situation, hvor malerfaget i høj grad har brug for arbejdskraft. Der er masser af udendørs arbejde, kommunerne har ophævet anlægsloftet, og private efterspørger også malere til projekter i hjemmet,« siger Ole Draborg, der er direktør i Danske Malermestre.

Malersvende, der er blevet arbejdsløse efter 11. marts, hvor Danmark lukkede ned, er blevet suspenderet for den aktive beskæftigelsesindsats i diverse jobcentre og a-kasser.

Og det betyder, at malersvende og andre ledige ikke aktivt behøver at søge job eller gå til jobsamtaler. Derfor er det også omkostningsfrit for dem at sige nej til jobtilbud.

Situationen frustrerer Henrik Biehl, der er malermester fra Malerfirma Klit Christensen ApS i Støvring ved Aalborg. Han er hårdt presset, fordi han ikke kan skaffe den fornødne arbejdskraft, han har brug for.

»Det er det mest frustrerende, jeg har oplevet under coronakrisen. Jeg har travlt, fordi kommunerne og staten har ophævet anlægsloftet, så der er ekstra travlt på den front – og jeg har et stort byggeprojekt, hvor deadline ikke udskydes, fordi jeg mangler folk. Incitamentet for malersvendene er for småt til at tage arbejde,« siger han.

I pressemeddelelsen står der videre, at flere malermestre nu har valgt at ansætte udlændinge gennem vikarbureauer, fordi de ledige danske malersvende stiller urimelige krav til ansættelsen.