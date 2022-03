Den danske vindmøllegigant Vestas har sat gang i den store sparerunde.

Vestas fyrer 275 medarbejdere verden over. Her af er cirka 75 af de afskedigede ansatte i Danmark plus 45 på firmaets fabrik i Lem.

Det står i en intern mail med titlen 'Vestas tilpasser aktiviter og organisation til de meget omskiftelige markedsforhold', B.T. har set mandag.

Her står også, at Vestas aflyser 800 planlagte ansættelser.

Vestas oplyser ligeledes, at firmaet ikke forventer nye ordrer og installationer i år 2022 og 2023.

De seneste måneder har da også været hårde for Vestas økonomi.

I november viste tredje kvartal af 2021, at Vestas overskud var halveret.

