De flestes øjne hvilede på Mærsk-formand Jim Hagemann Snabe, da han tirsdag afholdt sin første generalforsamling som formand for A.P. Møller- Mærsk. Men han deler magten med Mærsks’ barnebarn, der på få år er steget så meget i graderne hos rederigiganten, at han spås til at blive den næste ’Mærsk’.

De ligner hinanden. Høje og ranglede og med de meget markante øjne og de markerede kindben. Men det er ikke kun af udseende, at Mærsks Mc-Kinney Møllers barnebarn Robert Uggla ligner sin legendariske morfar. Også i sin måde at tænke på slægter barnebarnet den gamle reder på. Og han er på få år avanceret så meget i A.P. Møller-Mærsk, seneste i 2016, da han blev topchef for moderselskabet A. P. Møller Holding, at den 40-årige arving spås til at blive nærmest lige så magtfuld som sin morfar i det gamle rederi.

Ifølge Børsens chefredaktør Niels Lunde, der har skrevet bogen 'Hr. Møllers nye mand', er ligheden mellem rederen og barnebarnet slående:

»Han ligner ham, ja. Og han tænker på samme måde. Han går meget op i det, han kalder ’nyttig virksomhed’ - det der med at opfinde et projekt. Forvalte pengene på en måde så de gør gavn i samfundet. Mærsk brugte også udtrykket 'nyttig virksomhed'«, siger han og tilføjer, at han dog indtil videre kun har mødt den pressesky Robert Uggla ganske få gange.

Godt nok var det den kendte erhvervsmand, vestjyden Jim Hagemann Snabe, som var i fokus, da han for første gang skulle præsentere en årsberetning som formand for A.P. Møller Mærsk tirsdag. En post, som han overtog for lidt over et år siden, efter Michael Pram Rasmussen.

Snabe er med sin viden indenfor IT-virksomhed blevet udset til at blive Mærsks store redningsmand og manden, der skal sørge for at vende de seneste års kæmpe underskud, der i 2017 lød på syv milliarder kroner og i 2016 var på over 11 milliarder kroner, til overskud. Blandt andet ved at digitalisere det gamle rederi, så kunderne i højere grad selv kan bestille fragt.

Det er en symbiose mellem Snabe og Robert Uggla Jens Christian Hansen, Berlingskes erhvervskommentator

Men magten deler han med Robert Mærsk Uggla, der er søn af Mærsk Mc-Kinney Møllers yngste datter, Ane Mærsk Uggla.

Det vurderer Berlingskes erhvervskommentator Jens Christian Hansen:

»Det er en symbiose mellem Snabe og Robert Uggla. Jeg tror, de taler det samme sprog. Et nyt sporg i Mærsk. Jeg tror, man skal se Robert Uggla og Jim Snabe som de to, der skal forandre Mærsk.«

Jens Christian Hansen kan også se ligheden mellem Mærsk og barnebarnet.

»Han er en type – tror jeg – der ved, hvad han selv vil. Og han vil meget den nye omstilling, som der snakkes så meget om. For at sikre Mærsk fremover«, siger han og spår, at der næppe går mange år, før Robert Uggla kan få endnu mere magt.

»Jeg tror, at han overtager efter sin mor indenfor de næste par år, så bliver han det nye familieoverhoved. Det bliver ham, der sidder som øverst placeret af familien i systemet. Han vil få en meget magtfuld position, helt afgjort« siger Jens Christian hansen.

Robert Mærsk Uggla ses her sammen med sin mor Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (th) samt sin moster Leise Mærsk Mc-Kinney (tv). Foto: Søren Bidstrup Robert Mærsk Uggla ses her sammen med sin mor Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (th) samt sin moster Leise Mærsk Mc-Kinney (tv). Foto: Søren Bidstrup

Ifølge Jan Cortzen, der er tidligere chefredaktør på Børsen og har skrevet en bog om Mærsk, mener flere personer tæt på familien, at Robert Uggla måske ligefrem bliver administrerende direktør for A.P. Møller-Mærsk en dag.

Og sker det, er der ingen tvivl om, at det vil være en gammel Mærsk-drøm, der vil gå i opfyldelse. Både den gamle A.P. Møller og Mærsk selv havde håbet på, at rederen ville få en søn, så der var en arvtager at give familievirksomheden videre til. Sønnen kom aldrig, og der gik mange år, før Mærsk Mc-Kinney Møller indså, at hans yngste datter Ane Mærsk Uggla besad de egenskaber, der skulle til for at få en rolle i familieimperiet.

Derfor er der næppe tvivl om, at den gamle reder ville have været jublende glad for at se, at der nu er fundet et familiemedlem, der tilsyneladende både besidder talentet og viljen til at have en toppost i koncernen.

»Det ville have være helt afgørende for ham. For han anså først og fremmest firmaet som et familieforetagende,« siger Jan Cortzen.