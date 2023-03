Lyt til artiklen

Pres i detailhandlen har givet udfordringer for Magasins ejere.

Udfordringerne for de tyske ejere er så store, at man nu står over for en rekonstruktion af virksomheden. Det skriver Finans.

Den danske ledelse af Magasin du Nord slår dog fast med syvtommersøm, at det ikke kommer til at påvirke de danske aktiviteter, men kun de tyske.

»Rekonstruktionen omfatter kun de lokale, tyske P&C forretninger, og vil derfor ikke påvirke Magasin i Danmark, der er en selvstændig, juridisk enhed,« skriver Peter Fabricius, der er administrerende direktør i den danske ledelse, til Finans.

Han oplyser samtidig, at alle Peek & Cloppenburgs internationale selskaber fortsætter driften uændret.

Peek & Cloppenburg, ejerne som har omkring 140 modebutikker i 15 lande samt flere internationale webshops, overtog Magasin du Nord tilbage i maj 2021.

Tidligere var det den britiske detailkoncern Debenhams, som stod styrede tøjlerne, men da de kollapsede, var Magasin du Nord i en periode til salg og reelt ejet af et administrationsselskab.

Det tyske medie Handelsblatt skriver, at Peek & Cloppenburg selv har anmodet om økonomisk rekonstruktion ved skifteretten i Düsseldorf.

Man understreger yderligere, at alle selskabets 67 tyske modebutikker og onlinesalget fortsætter uændret.