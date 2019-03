Nej tak.

Sådan lyder svaret fra stormagasinet Magasins britiske ejer, Debenhams, til det bud, son den flamboyante britiske forretningsmand Mike Ashley fredag kom med.

Han tilbød via selskabet Sports Direct, der med en ejerandel på omkring 30 procent er den største aktionær i kriseramte Debenhams at købe Magasins syv danske forretninger for 100 millioner pund - omkirng 870 millioner danske kroner.

Debenhams, der gennem længere tid har haft alvorlige udfordringer i Storbritannien med tyngende gæld og vigende omsætning, satte Magasin til salg sidste sommer. Dengang vurderede kilder over for The Guardian, at Magasin kunne indbringe mellem 1,7 og 2,1 milliarder kroner ved et salg. Set i det lys var der altså ikke tale om noget flot bud.

Mike Ashley, der er hovedaktionær i Debenhams, får ikke lov til at købe Magasin. Foto: CHRIS J RATCLIFFE Vis mere Mike Ashley, der er hovedaktionær i Debenhams, får ikke lov til at købe Magasin. Foto: CHRIS J RATCLIFFE

Og da det ikke har været muligt at sælge til den rette pris, droppede Debenhams i januar at sælge Magasin, der er koncernens eneste aktiv med et solidt overskud.

Dden beslutning holder Debenhams ledelse fast i.

'Magasin er en central del af Debenhams, som bidrager med cash flow og til profitten i koncernen', skriver Debenhams i en meddelelse til fondsbørsen i London.

I stedet er det planen at låne yderligere 200 millioner pund - 1,7 milliarder danske kroner - som skal give ledelsen tid til en omstrukturering af selskabet.

Fredag måtte Debenhams i en endnu en meddelelse til fondsbørsen advare om, at den manøvre kan betyde, at de eksisterende aktionærer taber alt.

Aktionærerne svarede igen ved at skynde sig at sælge ud af aktierne - og kursen blev halveret i løbet af fredagens handel, så selskabet nu har en markedsværdi på under 200 millioner kroner.

Magasin er i løbet af de seneste ti år blomstret op økonomisk, og leverede i sidste regnskabsår 2017/2018 et overskud på 165 millioner kroner ud af en omsætning på 2,8 milliarder kroner.

Debenhams købte Magasin tilbage i 2009 for blot 101 millioner kroner.