Nordjyske Medier har valgt at lukke magasinet ‘Vi med Hund’, som udkommer for sidste gang i denne måned.



Det skriver MediaWatch.



Det sker som konsekvens af, at mediehuset Nordjyske Medier har valgt at lukke hele sin afdeling for månedsmagasiner.



Det går blandt andre også udover magasinerne ‘Jagt, vildt & våben’, ‘Mad & Venner’, ‘Golfmagasinet’ og ‘Bådnyt’.



Nogle af magasinerne er blevet solgt til andre mediehuse, men der har ikke været købere til ‘Vi med Hund’, og magasinet må som resultat deraf lukke og stoppe med at udkomme efter 12 år på markedet.



Nordjyske Medier opkøbte deres magasinportefølje af JLS Media i 2014 som led i en daværende vækststrategi. Men til MediaWatch forklarer Nordjyske Medier, at opkøbet af magasinporteføljen ikke nåede at blive en overskudsforretning.

»Det var det ikke, men det er nok en kendt sag, at magasinmarkedet ikke er i fremdrift,« siger Lars Caspersen, ressourcedirektør hos Nordjyske Medier.



Det betyder nu, at hundeejere må vinke farvel til magasinet, der skrev lange artikler og gode råd om de firbenede venner.