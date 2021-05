Stormagasinet Magasin er blevet solgt.

Køberne er det tyske familieejede foretagende Peek & Cloppenburg.

Det skriver Berlingske.

»De har set og anerkendt vores potentiale og værdsætter vores 153 års erfaring og iværksætterånd,« siger Magasins økonomidirektør, Peter Fabricius.

Ifølge Fabricius har de to brands 'meget til fælles', og han ser frem til, at de to firmaer skal arbejde sammen.

Peek & Cloppenburg kører omkring 140 butikker i 15 lande som flere onlinebutikker gennem datterselskabet Fashion ID.

Magasin har siden 2009 været drevet som et selvstændigt selskab, dog under det britiske firma Debenhams. Peek & Cloppenburg fortsætter i samme konstellation.

Magasin har syv afdelinger i Danmark og blev grundlagt i 1868.