Ejerne af det traditionsrige Magasin du Nord er hårdt ramt af corona-krisen og tæt på at gå konkurs.

Det er den engelske varehuskæde Debenhams, som ejer stormagasinerne i Danmark, der ifølge The Guardian kæmper for at overleve.

Ligesom mange andre er de blevet tvunget til at lukke alle sine varehuse og sende i alt 22.000 ansatte hjem på grund af coronavirusssen.

I næste uge forventes det, at Debenhams formelt vil annoncere, at de vil udpege administratorer til at stå for forberedelserne i det videre juridiske forløb. Det giver varehuskæden ti arbejdsdage til at finde en løsning, som kan redde dem. Det betyder også, at virksomheden kan fortsætte med at handle i perioden.

Forløbet er ikke helt ukendt for Magasinets ejere, som allerede sidste år i maj var tæt på at gå konkurs. De blev dog reddet i sidste øjeblik.

»Som alle detailhandlere laver vi handlingsplaner, som afspejler de nuværende, ekstraordinære omstændigheder. Vores ejere og udlejere er fortsat meget støttende, og uanset hvad, vi vil foretage os, vil det være med det formål at beskytte virksomheden gennem hele situationen,« siger en talsperson fra Debenhams til The Guardian.

Debenhams har før corona-krisen kæmpet med udfordringer på detailmarkedet i England, hvor nethandlen og discountbutikker udgør en stor konkurrent. Gælden i virksomheden er samtidig kun steget med tiden.

De danske Magasin-varehuse er ifølge Finans anset som et godt aktiv i Debenhams, da selskabet i seneste regnskabsår kom ud med et positivt nettoresultat.