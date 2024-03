Mærsk tjente 27 milliarder kroner i 2023. Det svarer til et fald på mere end 86 procent, viser årsregnskab.

Det er blevet hverdag for den danske rederigigant Mærsk.

Efter et år med et historisk overskud på den anden side af 200 milliarder kroner, blev det sidste år til 27 milliarder kroner på bundlinjen.

Det svarer til et fald på mere end 86 procent, viser selskabets årsregnskab torsdag morgen.

Også omsætningen har taget et voldsomt slag det forgangne år med et fald på 37 procent. I alt omsatte selskabet for 353 milliarder kroner i 2023.

Det er faldende fragtrater, der gjorde særdeles ondt på Mærsk sidste år.

Regnskabet kommer på bagkant af en række guldrandede år i rederibranchen.

Flaskehalse i forsyningskæderne og voksende efterspørgsel på varer fik fragtraterne til at skyde i vejret.

Medvinden fik rederier som Mærsk til at smide milliarder efter en udvidelse af deres i forvejen store flåder.

Men nu står branchen i en situation, hvor forbrugernes købekraft er blevet udhulet på grund af inflation og høje renter.

Det har efterladt et marked med overkapacitet på grund af et større antal skibe på havene og mindre efterspørgsel. Det har fået raterne til at falde stort, og det gør ondt på Mærsk.

Korrektionen af fragtmarkedet startede allerede i fjerde kvartal i 2022. Derfor er det ikke kommet som den store overraskelse for selskabet, at overskuddet er styrtdykket.

- I løbet af året reagerede vi aktivt på det skiftende miljø, lyder det fra topchef Vincent Clerc i regnskabet.

- Tidlige omkostningsbegrænsninger blev iværksat og den udrullede kapacitet blev justeret, siger han videre.

I løbet af året blev medarbejderstaben også skåret voldsomt til. Mærsk gik fra at have 110.000 ansatte til omkring 100.000.

Derudover reducerede man forsigtigt sine investeringsplaner for 2024.

/ritzau/