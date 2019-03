Det har ikke været muligt at finde en køber af Mærsk Supply Service, så nu beholder Mærsk selskabet.

Det er snart tre år siden, at A.P. Møller-Mærsk varslede, at koncernen vil forlade olieindustrien og satse udelukkende på transport og logistik.

Det har ført til frasalg af dele af koncernen og af aktieposter i andre olieselskaber. Men et sidste skridt kommer til at lade vente på sig. Det er ikke lykkedes at finde en køber til den del af Mærsk, der hedder Supply Service.

Derfor skrotter Mærsk fredag sine salgsplaner og beholder Supply Service, skriver koncernen i en meddelelse.

Supply Service leverer services til olieindustrien såsom levering af varer til skibe og olieplatforme.

Det har været kategoriseret som en "ophørende aktivitet". Det ændres nu til en "forsættende aktivitet".

- På trods af vedvarende bestræbelser er der ikke blevet fundet en attraktiv strukturel løsning for Mærsk Supply Service, primært på grund af de vanskelige markedsforhold med overkapacitet inden for offshore supportindustrien, skriver Mærsk i sin meddelelse.

Sidste år solgte Mærsk afdelingen Mærsk Oil til det franske olieselskab Total. En del af prisen var en aktiepost i Total. De aktier blev tidligere denne måned også solgt af Mærsk. Salget indbragte 6,6 milliarder kroner.

Koncernen har også sat gang i en børsnotering af Mærsk Drilling, der udlejer borerigge til olieindustrien. Den bliver et selvstændigt selskab, hvis aktie handles på fondsbørsen til april.

Mærsk Supply Service havde sidste år omkring 1,75 milliarder kroner i omsætning.

Der bliver dog ikke tale om, at Supply Service integreres i A.P. Møller-Mærsk-koncernen. Det bliver en selvstændig virksomhed.

Afdelingen har været til salg siden slutningen af 2017.

/ritzau/