Selv om efterspørgsel på containerfragt mindskes i takt med pres på verdenshandlen, øger Mærsk overskuddet.

Selv om trafikken af containergods var mindre i tredje kvartal, lykkedes det for danske Mærsk at øge sit overskud på driften - stærkt hjulpet på vej af en mere lønsom transport til havs.

Det viser koncernens regnskab for tredje kvartal.

- Tredje kvartals driftsresultat er forbedret til trods for lavere vækst i verdensøkonomien, der førte til en lavere efterspørgsel på containerfragt, siger topchef Søren Skou i forbindelse med regnskabet.

Fremgangen bunder i succes i den klassiske fragt af gods over vand. Her er taksterne for at fragte gods og mængden af gods steget, mens brændstofpriserne er faldet.

Det betyder, at selv om omsætningen er faldet en lille smule, så er containerfragten blevet mere lønsom.

I alt løftede Mærsk sit overskud på driften til over 11 milliarder kroner fra omkring 7,7 milliarder i samme kvartal sidste år.

Driftsoverskuddet er resultatet før ned- og afskrivninger samt andre finansielle omkostninger.

Når alt er talt med har Mærsk tjent 3,5 milliarder kroner for tredje kvartal.

Mærsk har ikke lagt skjul på fremgangen. Selskabet kom 21. oktober med en opjustering af, hvad driften kan forventes at skabe af overskud i år.

Her fremlagde selskabet også tal for omsætningen og driftsoverskuddet for tredje kvartal.

Mærsk-koncernen er i disse år ved at forsøge at omlægge sin forretning, så den fokuserer på logistik og transport og skærer andre dele fra såsom dens olieafdeling.

Til gengæld skal logistikområdet dække mere end at fragte containere til vands, som de fleste måske vil kende Mærsk for.

I stedet vil Mærsk og fragte gods helt frem til kunden - også på land - og ikke efterlade containeren i en havn.

Det seneste år har der været en lille vækst at spore i Mærsks logistikafdeling, der har med den landbaseret transport at gøre.

Det får topchef Søren Skou til at glæde sig over, hvad han ser som et succesfuldt skridt i omdannelsen af Mærsk.

/ritzau/