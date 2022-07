Lyt til artiklen

Den største lobbyorganisation i international skibsfart kommer ikke længere til at have Mærsk repræsenteret i bestyrelsen.

Den danske shippinggigant har valgt at vende International Chamber of Shipping (ICS) ryggen. Det rapporterer blandt andre Finans.

Mærsk skriver på virksomhedens hjemmeside, at man årligt gennemgår medlemskaber i alle handelsorganisationer for at sikre, at man udøver lobbyarbejde blandt andet på linje med målene i Parisaftalen.

Og det er i den forbindelse, at Mærsk nu har valgt at forlade ledelse i ICS for i stedet at støtte styrkelsen af en anden lobbygruppe, World Shipping Council.

Det skyldes, at ICS efter Mærsks mening ikke er ambitiøs nok på klimaområdet.

I sidste måned lykkedes det ikke for ICS-ledelsen at overtale medlemslande i Internationale Maritime Organisation til at vedtage et forslag om oprettelsen af en fond på fem milliarder dollar til at reducere CO₂-udledning, skriver splash247.com.

I stedet for Mærsk vil ICS nu have ceo hos Torm, Jacob Meldgaard, i bestyrelsen.