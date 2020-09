Mærsk har ifølge Reuters sendt mail til medarbejdere om, at datterselskaber bliver nedlagt.

Mærsk vil tirsdag annoncere afskedigelser som del af en større reorganisering af selskabet.

Det fremgår af en intern mail til shippingkoncernens medarbejdere ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Reorganiseringen vil nærmere bestemt ramme datterselskaberne Damco og Safmarine, der vil blive nedlagt som selvstændige enheder.

Ifølge mediet Shippingwatch har Mærsk i ugevis forberedt en ny organisering af forretningen. Og ændringerne bliver altså fremført tirsdag ifølge Reuters.

Ændringerne er ikke en konsekvens af coronakrisen. Det er snarere udtryk for et ønske om strømlining og besparelser, skriver Shippingwatch.

Mærsk har ikke givet nogen kommentarer til historien. Reuters melder ikke noget om, hvor mange job der bliver berørt af den nye organisering.

Over for Ritzau ønsker Mærsk ikke at fortælle andet, end at koncernen "er i en proces med at transformere sig til et integreret selskab".

- Som tidligere meddelt vil vi fortsætte med at undersøge alle muligheder for at høste synergier og integrere yderligere for at samle og forenkle vores kunders forsyningskæder og forbedre kundeoplevelser, skriver Mærsk i en mail til Ritzau.

Sidste år havde Mærsk godt 83.000 medarbejdere. Medarbejderne er fordelt ud over en række forskellige forretninger.

Den største forretning hos Mærsk hedder "Ocean". Den dækker over de aktiviteter, der vedrører shipping af containere.

/ritzau/