Mærsk advarer sine nordamerikanske fragtkunder om, at de skal forberede sig på forsinkelser og prisstigning.

Mærsk skriver tirsdag i en pressemeddelelse til sine fragtkunder i Nordamerika, at de skal forberede sig på, at konflikten i Det Røde Hav kan skabe forsinkelser på varer indtil engang i anden halvdel af 2024.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Kend dit alternativ til det amerikanske marked og vær klar til at have formildende foranstaltninger sat i stand, siger direktør for Mærsk i Nordamerika Charles van der Steene i pressemeddelelsen.

Han siger desuden, at kunderne skal forberede sig på stigende priser.

Mærsk har ifølge Reuters allerede øget skibenes last med seks procent for at mindske forsinkelser.

Flere store rederier har omdirigeret deres containerskibe fra Suez-kanalen i Egypten til en længere rute syd om Afrika.

Den længere leveringstid betyder forsinkelser på varer, der skal til USA's østkyst.

Ifølge Reuters har Mærsk derfor anbefalet deres kunder på USA's østkyst at overveje at få leveret deres varer til andre havne. Blandt andet i den amerikanske by Los Angeles eller i Mexico.

Omdirigeringen af skibene sker, efter at houthier fra Yemen gentagne gange har angrebet kommercielle skibe i Det Røde Hav. Heriblandt flere Mærsk-skibe.

Det første Mærsk-skib blev angrebet mod slutningen af sidste år. Herefter suspenderede Mærsk alt sejlads i Det Røde Hav i 48 timer.

Det blev efterfølgende ændret til at gælde på ubestemt tid.

Houthierne har erklæret, at angrebene er en protest mod Israels angreb på palæstinensere i Gazastriben.

Mohammed Abdulsalam, der er talsmand for houthibevægelsen, siger tirsdag ifølge Reuters, at bevægelsen først vil genoverveje et stop af angrebene, hvis belejringen af Gaza stopper og humanitær støtte får fri passage dertil.

- Der vil ikke ske et stop af nogen operationer, der hjælper det palæstinensiske folk, før Israels aggression mod Gaza og belejringen stopper, siger han.

