Selv om Mærsk i andet kvartal har været ramt af lavere volumen, er det alligevel lykkedes at øge overskuddet.

Selv om coronakrisen har givet færre fragtopgaver for Mærsk, så har selskabet tæt ved tredoblet sit overskud i andet kvartal.

I alt har den danske transport- og logistikkoncern tjent 2,8 milliarder kroner i kvartalet. Det er 190 procent mere end samme kvartal sidste år. Det fremgår af Mærsks regnskab.

Fremgangen er sket, selv om coronakrisen har betydet, at der har været færre containere at fragte rundt i verden.

- Jeg er tilfreds med, at vi trods modvind i markedet fortsætter med at styrke vores indtjening og frie pengestrømme, siger Søren Skou, administrerende direktør hos Mærsk, i en skriftlig kommentar.

Han fremhæver blandt andet, at indtjeningen i den del, der beskæftiger sig med containerskibe, har nydt godt af en lavere oliepris og højere fragtrater.

Med højere fragtrater får Mærsk flere penge for at fragte varer for kunder.

Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet, har Mærsk været god til at tilpasse sig den nye virkelighed.

- Det kan synes paradoksalt, at man forbedrer sit resultatet i en krisetid, men Mærsk har sammen med sine konkurrenter været i stand til lynhurtigt at tilpasse sig situationen.

- Der er mindre at sejle med, men man har taget skibe ud af nogle ruter og lagt skibe på land.

- Samtidig sejler man lidt langsommere med sine skibe. Det betyder, at man samlet ikke har så mange aktive skibe på havene som normalt, og at man bruger mindre brændstof, siger Per Hansen.

Direktør Søren Skou peger også på en forbedret evne til at tjene penge i logistikdelen, der ud over logistikaktiviteterne består af serviceydelser på land.

- Med et solidt resultat og en stærk balance står vi til at komme styrket gennem krisen - både finansielt og strategisk, siger Søren Skou.

I forbindelse med halvårsregnskabet er Mærsk igen begyndt at have finansielle forventninger.

Tidligere er forventningerne blevet sat på standby på grund af stor usikkerhed omkring coronakrisen. Mange andre virksomheder har før gjort det samme.

Mærsk venter nu for 2020 at opnå et driftsoverskud før af- og nedskrivninger samt renter og skat på mellem 37 og 44 milliarder kroner.

Før forventningen blev sat på standby, ventede Mærsk et lavere resultat på cirka 34 milliarder kroner.

Mærsk forventer altså at tjene flere penge, end der var ventet før coronaudbruddet.

/ritzau/