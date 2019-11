Mærsk-topchefen Søren Toft, der har titlen Chief Operating Officer (COO) har sagt sit job op.

Det skriver Mærsk-koncernen i en fondsbørsmeddelelse.

Her beskrives det, at Søren Toft har et ønske om at prøve noget nyt, og derfor har han sagt sin stilling op.

'Søren Toft, Chief Operating Officer (COO) har besluttet at søge en anden udfordring udenfor selskabet og vil forlade A.P. Møller - Mærsk A/S per dags dato,' lyder det i meddelelsen.

I stedet for Søren Toft overtager Mærsks administrerende direktør, Søren Skou, opgaverne som COO midlertidigt, indtil den rette afløser kan findes.

Søren Toft har haft store dele af sit arbejdsliv i A.P. Møller - Mærsk-koncernen, hvor han kom til i 1994.

Han blev medlem direktionen i 2017.

Men nu har han altså ønsket at prøve sig selv af andre steder.