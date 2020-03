Besætningen om bord på Mærsks skibe bliver ikke afløst indtil 14. april. Det sker for at mindske smitterisiko.

For at minimere risikoen for spredning af coronavirus kommer Mærsk i løbet af den næste måned ikke til at skifte besætning på sine skibe.

Det oplyser rederiet til CO-Søfart, der er Danmarks største faglige organisation inden for den maritime branche.

Suspenderingen af alle besætningsskift kommer til at vare indtil 14. april.

Det vil sige, at det personale, der lige nu befinder sig på skibene, skal blive der de næste fire uger uden at blive afløst.

- Det har ikke været nogen nem beslutning at træffe, men som tingene udvikler sig minut for minut, ser vi ingen anden udvej, siger Niels Bruus, der er ansvarlig for Mærsks søfolk, til CO-Søfart.

Mærsk arbejder på at få et overblik over de umiddelbare konsekvenser for besætningen om bord på skibene.

Det gælder eksempelvis omfanget af kontraktoverskridelsen ved ikke at blive afløst.

