Mærsks regnskab for 2017 er ikke positiv læsning, vurderer aktieanalytiker. Men det var bedre end året før.

København. A.P. Møller-Mærsk kom ud af 2017 "med skindet på næsen", men det er svært at få øje på noget i regnskabet, der er decideret godt.

Det vurderer Morten Imsgard, der dækker selskabet som aktieanalytiker i Sydbank.

Han ser ikke Mærsks resultater i 2017 som værende tilfredsstillende.

- Der er meget lang vej til at skabe en verdensklasseforretning inden for transport- og logistik, vurderer analytikeren.

Det er ifølge ham svært at få øje på noget decideret godt i regnskabet, der er fremlagt fredag, om end det - i det mindste - var bedre end året før.

- Resultaterne er bedre end i 2016, der var en ren katastrofe, og Mærsk er langsomt, men sikkert ved at transformere sig til et rent transport- og logistikselskab.

- Det store problem er, at de forretningsben, man har valgt at satse på, ikke tjener særlig mange penge i øjeblikket, forklarer Morten Imsgaard.

I sin jagt på at blive en ren transport- og logistikvirksomhed har Mærsk gjort sig mere afhængig af containerdivisionen Maersk Line.

Denne var udfordret af svære markedsvilkår i 2017, og det har sat sig i regnskabet.

Mærsk nedskriver i regnskabet værdien af sine energiaktiviteter med 13,3 milliarder kroner.

Det sker for at komme et salg af disse et skridt nærmere og blive en ren transport- og logistikvirksomhed, vurderer Morten Imsgaard.

- Man skal ikke undervurdere, at man laver de her store nedskrivninger for at klargøre enhederne til at blive frasolgt.

- Det er en slags oprydning, men det er et billede på, at de værdier, man troede man havde i selskabet, ikke er der, når markedet er så vanskeligt, forklarer Morten Imsgard.

Han forventer, at energiaktiviteterne, Maersk Drilling og Maersk Supply Service, bliver solgt i løbet af 2018.

A.P. Møller-Mærsks administrerende direktør, Søren Schou, forventer det samme. Det siger han til Ritzau Finans efter regnskabet.

/ritzau/