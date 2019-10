På baggrund af opjustering stiger begge Mærsk-aktier. Det er overraskende i et svært marked ifølge analytiker.

A.P. Møller-Mærsk overrasker mandag eftermiddag med en opjustering, selv om selskabet navigerer i et svært marked.

Selskabet har opjusteret sine forventninger til årets driftsresultat ifølge en meddelelse til fondsbørsen.

- I tredje kvartal har A.P. Møller-Mærsk trods lavere vækst i den globale efterspørgsel og lavere fragtrater opnået et bedre resultat end forventet, skriver Mærsk i meddelelsen.

Det ventes nu at lande i intervallet 5,4-5,8 milliarder dollar. Det svarer til knap 39 milliarder kroner. Tidligere var forventningen et driftsresultat på omkring 5 milliarder dollar.

Det skyldes ifølge selskabet selv høj netværkspålidelighed samt kapacitetsudnyttelse kombineret med lavere priser på brændstof og fortsatte marginforbedringer i Terminal & Towage segmentet.

Opjusteringen har sendt Mærsk-aktierne til tops i C25-indekset. B-aktien stiger mandag eftermiddag 6,2 procent til 8463 kroner. Inden nyheden steg den 2,1 procent.

Det vidner ifølge Mikkel Emil Jensen, aktieanalytiker hos Sydbank med fokus på blandt andet Mærsk, om tilpasningsdygtighed fra selskabets side.

- Selskabets forventning om at blive mere profittabel inden for Ocean er i sin spæde start. Det er stadig et langt træk, som man tydeligvis er kommet godt i gang med, og som man over de kommende år vil kunne levere på.

- Det er også nødvendigt i et marked, hvor efterspørgslen er afmattende, så det er et område, hvor de kan kompensere for den lavere vækst i markedet, siger han til Ritzau Finans.

Resten af Mærsks forventninger til det indeværende regnskabsår fastholdes.

/ritzau/