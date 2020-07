Det svenske selskab KGH Customs Services købes af A.P. Møller-Mærsk for omkring 1,9 milliarder kroner.

A.P. Møller-Mærsk køber svensk selskab i milliardhandel.

Mærsk betaler, hvad der svarer til 1,9 milliarder kroner for selskabet KGH Customs Services, der er beskæftiget inden for toldservices.

Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Selskabet, der arbejder med at optimere håndtering af told og handel, har 775 ansatte og solgte sidste år for et beløb svarende til 632 millioner kroner.

Til sammenligning havde Mærsk i 2019 en omsætning på 39 milliarder doller - hvad der svarer til 270 milliarder kroner.

Det svenske selskab, der har hjemme i Göteborg, er ifølge Vincent Clerc, chef for Mærsks logistikforretning, en vigtig byggeklods i selskabets strategi.

- Med KGH vil vi ikke bare styrke vores evner inden for toldservices og relateret rådgivning, men også nå flere af vores kunder i Europa, siger han i meddelelsen.

Købet har givet medvind til Mærsk-aktien på børsen i København. Selskabets B-aktie er i løbet af morgenen steget med op til fem procent.

Ved 10-tiden er en del af gassen dog gået af, og B-aktien stiger 3,8 procent.

Handlen er betinget af myndighedernes godkendelse, og indtil den er opnået, fortsætter de to parter som individuelle selskaber.

Det er ikke første gang i år, at Mærsk udvider. I februar købte selskabet den amerikanske logistikvirksomhed Performance Team.

Det skulle være med til at give det danske selskab et stærkere fodfæste i USA. Her var prisen 3,7 milliarder kroner.

/ritzau/