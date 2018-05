Resultaterne på den korte bane er utilfredsstillende især i containerforretningen, lyder det fra topchef.

København. Første regnskab med en helt ny struktur i A.P. Møller - Mærsk byder på stigende omsætning, men også et underskud på 239 millioner dollar.

Topchef Søren Skou er ikke tilfreds - især udviklingen i den største division, der dækker containerfragt og havneterminaler under den nye betegnelse Ocean, skuffer.

- I første kvartal af 2018 oplevede vi 30 procent vækst i vores omsætning, siger topchefen og slår fast, at omstillingen til det nye Mærsk er godt i gang.

- Imidlertid var vores resultater på den korte bane utilfredsstillende, især i den Ocean-relaterede del af vores forretning.

- Som svar på de nuværende udfordrende markedsvilkår implementerer vi en række kortsigtede initiativer, så vi igen bliver profitable, siger han.

Underskuddet på 239 millioner dollar skal ses i forhold til et underskud på 139 millioner dollar i samme periode i 2017.

Det er det såkaldt underliggende resultat, der gælder de dele af forretningen, der ikke er solgt fra.

Omsætningen landede samlet på knap 9,3 milliarder dollar mod 7,1 milliarder dollar i samme periode 2017.

Søren Skou tilføjer, at forventningerne til 2018 fastholdes.

Første kvartal er første periode med helt ny struktur i Mærsk, der som led i en ny strategi skal gå fra olie- og rederigigant til transport- og logistikgigant.

A.P. Møller - Mærsk solgte i 2017 solgt olievirksomheden Maersk Oil til franske Total. Samme år opkøbte Mærsk det tyske rederi Hamburg Süd, der blev overtaget 1. december.

Mærsk har fået en succesfuld start på sammenlægningen med Hamburg Süd og med at lukke ned for Maersk Oil i marts, lyder det i regnskabet.

Dermed består A.P. Møller - Mærsk af fire divisioner - Ocean, Logistics & Service, Terminals & Towage samt Manufacturing & Others.

- Det nye format reflekterer, at vi er en integreret global containertransport og logistikforretning, der fokuserer på vores kunders værdikæder, og det giver os mulighed for at følge vores fremgang i forretningen, siger Søren Skou.

- Især i de dele der ikke er ren søfragt, og hvor vi skal vækste med det formål at minimere den cykliske del af vores forretning, tilføjer han.

For at fuldende transformationen mangler der fortsat en løsning for Maersk Drilling og det mindre selskab Maersk Supply Service, hvilket ventes at ske i 2018.

