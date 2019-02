Et forsinket Maersk-regnskab med vækstfattige udsigter for 2019 sender aktiekursen ud i store fald.

Der er strid modvind for A.P. Møller - Mærsk efter et regnskab, der viser beskedne forhåbninger for 2019. Udover forventningerne om svag vækst i 2019, kan man læse, at Mærsks kerneforretning voksede mindre end ventet.

Kort efter regnskabet kom, faldt både Mærsks a- og b-aktie med over syv procent og faldet fortsatte, så b-aktien klokken halv ti ligger i minus på over ni procent. A-aktiens fald er lidt mindre.

Regnskabet, der kom næsten en time senere end ventet, indeholdt en prognose for 2019, der lyder på mere af det samme som i 2018.

Driftsoverskuddet for 2019 ventes kun at vokse marginalt næste år. De beskedne forventninger kommer efter, at Mærsk har forsøgt at ændre sin forretning, så den i højere grad fokuserer på transport og ikke energi.

Regnskabet satte også to streger under et 2018, hvor shippingkonglomeratet voksede i omsætning stærkt hjulpet af et fuldt regnskabsår med det opkøbte Hamburg Süd i forretningen.

Hamburg Süd slutter sig til Mærsks kerneafdeling, der kaldes Ocean. Afdelingen står for omkring 70 procent af Mærsks omsætning. Her levede omsætningen i 2018 ikke helt op forventningerne.

Tilgengæld var driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger samt skat bedre end ventet.

Opkøbet af Hamburg Süd har pyntet ikke bare på Ocean-afdelingens resultat men også nettoresultat for hele Mærsks forretning.

Her er nettoresultatet for de dele af forretningen, der har været i Mærsk hele 2017 og 2018, et minus på 148 millioner dollar.

I forbindelse med regnskabet satte Mærsk også dato på, hvornår den del af forretningen, der arbejder med boreplatforme, bliver sluppet løs på børsen. Maersk Drilling kommer i handel 4. april.

Det bliver sendt på børsen som et separat selskab, fremgår det af meddelelsen fra Mærsk.

/ritzau/