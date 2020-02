Ingen C25-selskaber giver deres bestyrelsesformand nær den samme løn, som Mærsk giver Jim Hagemann Snabe.

Bestyrelsesformanden i A.P. Møller-Mærsk, Jim Hagemann Snabe, er den suverænt mest vellønnede bestyrelsesformand blandt de danske C25-selskaber.

Det viser en opgørelse, som Børsen har lavet.

C25-selskaberne er de selskaber, der er i det toneangivende aktieindeks på fondsbørsen i København.

Børsen har opgjort honoraret for bestyrelsesformændene i de 24 selskaber i indekset.

Her er Jim Hagemann Snabe topscoreren med et honorar på syv millioner kroner om året. Det er mere end dobbelt så meget, som den næstbedst lønnede, Helge Lund fra Novo Nordisk.

Novo-formanden får 3,1 millioner kroner årligt. Han kan dog blive overhalet, hvis Danske Banks bestyrelse får sin generalforsamlings accept til at hæve honoraret til blandt andet formand Karsten Dybvad.

I så fald vil han stige fra sine 2,6 millioner kroner til 3,8 millioner kroner.

Aflønningen af Mærsk-formanden får pensionskassen ATP, der er aktionær i flere danske selskaber, til at undre sig. Aktiechef Claus Wiinblad kalder over for Børsen Jim Hagemann Snabes aflønning for "usædvanligt".

- Det vil selvfølgelig indgå i vores dialog med selskaber, siger han.

ATP er ikke storaktionær i Mærsk.

Udover de tre bedst lønnede bestyrelsesformænd kan også Lord Allen of Kensington i rengøring- og servicegiganten ISS, Mats Petterson fra biotekselskabet Genmab og Bert Nordberg fra vindmøllekæmpen Vestas hæve over to millioner kroner i honorar.

Resten af C25's bestyrelsesformand ligger ifølge Børsens opgørelse på mellem en og to millioner kroner i aflønning.

/ritzau/