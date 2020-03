Mærsk lever primært af at fragte containere rundt på verdenshavene, og det er afhængigt af, at der er varer at flytte. I øjeblikket er det usikkert, hvordan efterspørgslen vil være påvirket i år. Derfor er Mærsks forventninger til 2020 lagt på is. (Arkivfoto) Amanda Perobelli/Reuters