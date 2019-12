Fra årsskiftet bliver Henriette Hallberg Thygesen en del af den øverste ledelse hos Mærsk, oplyser selskabet.

Den danske transportgigant Mærsk forfremmer Henriette Hallberg Thygesen, som fra årsskiftet bliver en del af den øverste ledelse i koncernen.

Det oplyser Mærsk i en pressemeddelelse.

Henriette Hallberg Thygesen bliver øverste ansvarlig for området Towage, Manufacturing & Others, der blandt andet dækker over forretningsområderne i slæbebådsselskabet Svitzer og Maersk Container Industry.

Henriette Hallberg Thygesen har hidtil været administrerende direktør for blot Svitzer.

Samtidig er Vincent Clerc, der i dag er kommerciel direktør for Mærsk, blevet udnævnt til direktør for Mærsks største områder, Ocean & Logistics.

- For et år siden integrerede vi vores kundevendte roller på tværs af selskabet, siger Søren Skou, der er administrerende direktør hos Mærsk, i pressemeddelelsen.

- Vi er nu klar til at accelerere eksekveringen af vores strategi gennem en øget kommerciel og operationel integration.

Den øverste direktion hos Mærsk består fra årsskiftet dermed af topchef Søren Skou, finansdirektør Carolina Dybeck Happe, Morten Engelstoft, der er direktør for APM Terminals, Vincent Clerc og Henriette Hallberg Thygesen.

Carolina Dybeck Happe står dog til at forlade Mærsk senere i 2020, da hun stopper for i stedet at blive finansdirektør hos amerikanske General Electric (GE). GE beskæftiger sig med alt fra energi til sundhed og transport og er en af danske Vestas' store rivaler på vindmøller.

Afskeden med Carolina Dybeck Happe følger, efter at Mærsk i november måtte sige farvel til et andet direktionsmedlem, daværende driftsdirektør Søren Toft.

Det er siden kommet frem, at han skal være administrerende direktør hos det store schweiziske rederi MSC, der er blandt Mærsks konkurrenter.

Mærsk er Danmarks største virksomhed målt på omsætning. Sidste år var omsætningen på knap 250 milliarder kroner.

/ritzau/