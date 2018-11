Danske Bank er i tovene, og nu skal der forandring til for at få banken på rette kurs, mener Mærsk-familien.

Den omfattende sag om hvidvask i Danske Bank har ødelagt tilliden til banken og skabt vrede i befolkningen.

Derfor skal der nye folk ind i bestyrelsen for igen at få banken på rette kurs.

Det forklarer Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, der er formand for A.P. Møller Holding, til DR.

Selskabet ejer omkring 20 procent af Danske Bank og stod tirsdag i spidsen for at skifte bestyrelsesformand Ole Andersen ud.

- Vi mener, at tiden er inde, fordi banken er inde i en tillidskrise, og der hænger store, sorte skyer over den. Vi mener, at der ledelsesmæssigt behøver at komme nye navne på banen.

- Den skal også tjene lidt penge, så det handler om at finde den balance, hvor vi opfører os ordentligt, men samtidig også kan være en bank, der udvikles finansielt, siger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla til DR.

Selskabet har indstillet to kandidater til bestyrelsen i Danske Bank, der ud over Ole Andersen skal afløse bestyrelsesmedlem Jørn P. Jensen.

Det gælder Karsten Dybvad, administrerende direktør i Dansk Industri, og Jan Thorsgaard Nielsen, der er investeringsdirektør i A.P. Møller Holding.

- Karsten Dybvad har rigtig mange kvalifikationer. Han kan den politiske verden, han er økonom, han kan erhvervslivet. Han sidder som direktør for Dansk Industri og har mange kontakter der. Og så er han en mand med stor integritet.

- Og jeg tror, at en kombination med næstformand Jan Nielsen, der er meget skarp på det finansielle, men samtidig med en god etik, kunne være et godt formandskab. En god pakke, hvis jeg må sige det sådan, siger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla til DR.

Ole Andersen annoncerede allerede ved offentliggørelsen af Danske Banks interne undersøgelse af hvidvasksagen, hvor mistænkelige milliarder i årevis strømmede igennem filialen i Estland, at han ville trække sig fra sin post.

Han satte dog ikke en dato på, men det har bankens storaktionær nu gjort.

De to nye kandidater skal formelt vælges på en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden for to uger.

/ritzau/