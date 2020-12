Skibet "Maersk Cadiz" blev lørdag angrebet af pirater ud for Nigeria. Det er uvist, om de endnu er på skibet.

Containerskibet "Maersk Cadiz" befandt sig lørdag morgen i Guineabugten ud for Nigeria, da det blev angrebet af et ukendt antal pirater.

Det skriver mediet Maritime Danmark.

Mærsk ejer skibet og har bekræftet angrebet over for mediet, men giver ingen oplysninger om besætningens tilstand.

- Vi kan bekræfte, at kriminelle den 19. december klokken 14.30 lokal tid er trængt om bord på "Maersk Cadiz", mens skibet var på vej fra Tema i Ghana til Kribi, Cameroun, skriver Signe Wagner, der er pressechef i Mærsk, i en mail.

Hun understreger, at sikkerheden for besætningen er "det absolut vigtigste".

- For at beskytte besætningen kan vi ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt, lyder det.

Det fremgår ikke, om piraterne stadig er på skibet. Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvor stor besætningen er, eller hvilken nationalitet de har.

I en mail til Ritzau oplyser Signe Wagner, at nigerianske flåde- og eskortefartøjer er på stedet.

På Twitter skriver forsvarsminister Trine Bramsen (S), at angrebet understreger "alvoren i Guineabugten".

- Derfor grund til at fortsætte dansk initiativ med at søge opbakning hos allierede til fælles maritim indsats i området. Den maritime sikkerhed er vigtig at kæmpe for, skriver hun.

Danmark har taget initiativ til at etablere en international flådestyrke. Den skal patruljere i Guineabugten for at beskytte den internationale skibstrafik.

Ifølge Maritime Danmark har antallet af piratangreb i området været stærkt stigende i år.

Typisk har pirater forsøgt at tage besætningsmedlemmer med sig som gidsler, når de har haft held med at trænge ind på skibet, lyder det.

Ifølge Danske Rederiers administrerende direktør, Anne H. Steffensen, sker 90 procent af verdens kidnapninger til søs i Guineabugten.

Den 7. november angreb pirater det danske tankskib "Torm Alexandra" i området.

Ingen besætningsmedlemmer blev taget som gidsler, og italienske marinesoldater kunne efterfølgende befri skibet og besætningen.

"Maersk Cadiz" er bygget i 2013. Det er 249 meter langt og har en kapacitet på 4500 containere.

Det sejler under Singapores flag.

