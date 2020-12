Mærsk anklages sammen med et andet selskab for svindel med shippingkontrakter i Brasilien, skriver Reuters.

Den danske shippingkoncern Mærsk er involveret i et søgsmål i Brasilien, hvor den føderale anklagemyndighed mener, at selskabet skal have snydt med shippingkontrakter.

Det rapporterer nyhedsbureauet Reuters, der har sine oplysninger fra anklagemyndigheden.

Til Reuters fortæller anklagerne, at de fredag har indledt en retssag mod både Mærsk og tidligere ansatte fra det brasilianske olieselskab Petroleo Brasileiro, bedre kendt som Petrobras.

Anklagen lyder, at der er foregået korruption i forbindelse med shippingkontrakter. Det vil sige kontrakter, der omhandler skibsfart.

I søgsmålet har anklagerne anmodet om, at værdier for lidt over 1,2 milliarder kroner lægges til side for at sikre, at der er nok penge til rådighed til at betale for de tab, der er kommet som følge af den påståede svindel.

Hverken Mærsk eller Petrobras har umiddelbart svaret på Reuters' forespørgsel om en kommentar til historien.

/ritzau/