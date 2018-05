Investorer er skuffede efter kvartalsregnskab i Mærsk med for høje omkostninger. Aktier falder 11 procent.

København. Et skuffende regnskab fra A.P. Møller - Mærsk giver kontant afregning på fondsbørsen i København.

Efter godt en times handel torsdag morgen falder A- og B-aktierne i A.P. Møller - Mærsk 11 procent.

Det sker efter et kvartalsregnskab, der viste stigende omsætning, men samtidig et underskud på 239 millioner dollar.

- Mærsk tjener ikke nok penge i første kvartal, og det skuffer investorerne. Mærsk har ikke været god nok til at styre omkostningerne, vurderer senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank.

- Det skal ses i lyset af, at Mærsk selv er meget klar i mælet om at for at vinde i den globale containerindustri, så skal man være verdensmester i at styre sine omkostninger. Og det må vi bare sige, at det er Mærsk ikke i første kvartal, siger han.

A-aktien i Mærsk falder cirka 11 procent og koster dermed 8530 kroner, mens den mere handlede B-aktie falder cirka 11 procent til 9030 kroner.

Det er blandt andet det tyske rederi Hamburg Süd, som Mærsk opkøbte i 2017, der er kommet til med en højere omkostningsbase, vurderer Morten Imsgard.

Dertil kommer stigende brændstofpriser, flere udgifter til havneterminaler og ugunstige valutakurser, som ligeledes koster dyrt for Mærsk.

- Der er andre globale containerrederier, som simpelthen er bedre til at tjene penge end Mærsk, og det er selvfølgelig bekymrende for investorerne, siger Morten Imsgard.

Topchef i A.P. Møller - Mærsk Søren Skou kalder selv resultaterne utilfredsstillende på den korte bane - især i den største division Ocean, der dækker containerfragt og havneterminaler.

Regnskabet for første kvartal er det første med en ny struktur i Mærsk, der som led i en ny strategi skal gå fra olie- og rederigigant til transport- og logistikgigant. Derfor er blandt andet olieforretningen solgt fra.

- Mærsk er i gang med en historisk stor transformation af hele virksomheden, hvor man mere eller mindre skal genopfinde sin egen forretningsmodel, siger Morten Imsgard.

- Mærsk står med både kortsigtede og langsigtede udfordringer i øjeblikket, og der er rigtigt mange bolde i luften. Men selskabet er nødt til at holde fokus på den daglige drift, så man ikke taber den daglige kamp om at holde på kunderne og styre omkostningerne.

/ritzau/