Suspendering af tilbagekøbsprogram får Mærsk-investorer til at reagere negativt, siger analytiker.

Indholdet af årsregnskabet er tilsyneladende ikke faldet i god jord hos rederigiganten Mærsks investorer.

Selskabets aktie falder mere end 12 procent kort før klokken 10 torsdag formiddag.

Tidligere torsdag præsenterede selskabet et overskud for 2023, der er faldet med mere end 86 procent sammenlignet med året før.

I 2023 tjente Mærsk 27 milliarder kroner mod mere end 200 milliarder året før.

Af en selskabsmeddelelse fremgår det desuden, at Mærsk stopper et tilbagekøbsprogram, der har en total værdi af 11 milliarder kroner, med øjeblikkelig virkning.

Det er en af to ting, som er med til at få investorerne til at reagere, som de gør. Det vurderer Mikkel Emil Jensen, der er senioranalytiker hos Sydbank.

- Det er et vidnesbyrd om, hvor svære markedsomstændighederne er. Der er ikke nok pengestrømme til at opretholde selskabets strategiske investeringsbehov, samtidig med at der kan laves opkøb, siger han.

Tilbagekøb af aktier er en måde at hjælpe sine aktionærer, fordi man øger efterspørgslen på aktierne.

Et selskabs værdi skal nemlig fordeles på færre aktier, og det vil alt andet lige få prisen på aktierne til at stige.

Men det kommer altså ikke til at ske lige foreløbig, vurderer Mikkel Emil Jensen.

- Der kan gå lang tid, inden man genoptager tilbagekøbsprogrammet, siger han.

Mærsk flagede allerede i forbindelse med præsentationen af regnskabet for tredje kvartal, at det kunne komme på tale med en suspendering.

Det andet, der er med til at sende aktiekursen ned torsdag, er Mærsks prognose for 2024.

- Den indikerer, at Mærsk for hele året vil have et negativt nettoresultat, lyder det fra Mikkel Emil Jensen.

Selskabet nævner i torsdagens regnskab situationen i Det Røde Hav flere gange. Situationen gør sig særligt gældende for fremtidsudsigterne.

Mod slutningen af sidste år blev et Mærsk-ejet skib forsøgt angrebet flere gange af Houthi-bevægelsen i det risikofyldte farvand.

Derfor valgte selskabet efter nytår at suspendere sejladsen i Det Røde Hav på ubestemt tid.

Det er så blevet til en hjælpende hånd for Mærsk og dets konkurrenter, fordi udfordringerne i et af verdenshandlens knudepunkter har fået fragtpriserne til at stige. Det får deres indtjening til at vokse.

Men selv hvis situationen i Det Røde Hav forbliver en udfordring resten af året, forventer Mærsk et driftsresultat, som går i nul.

- Det er skuffende, at det ikke har en større effekt på indtjeningen, hvis situationen fortsætter resten af året, siger Mikkel Emil Jensen.

/ritzau/