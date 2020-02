Samkørselstjenesten Uber kom en tand bedre gennem fjerde kvartal af 2019 end ventet, viser regnskab.

Verdens største samkørselstjeneste, amerikanske Uber, kom gennem fjerde kvartal af 2019 en smule bedre end ventet. Især madudbringningen i Uber Eats præsterede et lidt bedre resultat i forhold til analytikernes mål, ligesom at underskuddet blev mindre.

Det viser kvartalsregnskabet ifølge Bloomberg News.

Aktien slog straks efter med halen - både op og ned - men ligger efter nogen tids aftenhandel i plus med små 3,1 procent.

Uber realiserede i fjerde kvartal en justeret nettoomsætning på 3,73 milliarder dollar, hvilket var en vækst på 41 procent, mod ventede 3,70 milliarder dollar.

Imens blev det justerede underskud per aktie på 64 cent sammenlignet med et konsensusestimat på minus 65 cent, skriver Bloomberg News.

Målt på driftsindtjeningen fik Uber et minus på 615 millioner dollar mod ventede negative 713 millioner dollar.

Det var imidlertid en pæn forbedring fra et minus på 817 millioner dollar i fjerde kvartal af 2018.

Samkørselstjenesten alene var profitabel i de sidste tre måneder af 2019 med et driftsresultat på 742 millioner dollar svarende til en margin på 24,3 procent, oplyser Uber.

For Uber Eats var der et negativt driftsresultat på 461 millioner dollar.

Bruttoomsætningen, de samlede bookinger i Ubers app, steg med 28 procent til 18,13 milliarder dollar mod ventede 18,03 milliarder dollar.

For samkørselstjenesten var tallet på 13,51 milliarder dollar i forhold til spåede 13,50 milliarder dollar. Imens landede Uber Eats' bookinger på 4,37 milliarder dollar mod ventede 4,21 milliarder dollar.

- 2019 var et transformerende år for Uber, og jeg er taknemmelig for vores fremskridt og for stabilt at levere på de forpligtelser, vi har påtaget os over for aktionærerne på vores vej mod overskud, udtaler Dara Khosrowshahi, topchef i Uber, i regnskabet.

Den administrerende direktør, som i forrige kvartalsregnskab lovede positiv indtjening på et tidspunkt i 2021, har samtidig et positivt signal til ejerkredsen:

- Vi anerkender, at æraen med vækst uanset omkostningerne er ovre. I en verden, hvor investorerne ikke bare forlanger vækst, men profitabel vækst, er vi velpositioneret til at vinde gennem fortsat innovation, fremragende eksekvering og en urivaliseret skala på vores globale platform.

Uber findes i flere end 800 byer verden over og havde 111 millioner aktive brugere i fjerde kvartal af 2019.

/ritzau/FINANS