Endnu en udfordrer har meldt sig på banen i kampen om at lokke danskerne til buffet-bordene.

Stifteren af restaurantkæden Madklubben - Anders Aagaard - er nemlig klar til at lancere en ny buffetkæde.

Det fortæller han i et interview med Børsen.

Den nye kæde kommer til at få navnet Food Club - og hvis det navn lyder bekendt, så er det fordi, der allerede nu findes en Food Club i København, hvor man det seneste år har testet konceptet af.

Til Børsen fortæller Anders Aagard, at planen er, at den nye buffetkæde skal være landsdækkende. Han vil dog ikke sætte en præcist tal på, hvor mange restauranter man ønsker at åbne.

Indtil videre står det dog klart, at der åbner en ny Food Club i Aarhus i midten af maj.

De seneste år har buffetkæder som Restaurant Flammen høstet millioner på at tilbyde op til 15 forskellige slags kød i deres buffet til deres kunder. Der vil Food Club komme til at skille sig en anelse ud, da planen i stedet er at satse mere på salater og kødfri alternativer.

»Når man står foran en salatbar, er det jo tit sådan, at så er det dåsemajs, oliven med de der røde dimser indeni, noget Thousand Island-dressing og noget baconknas på toppen. Så er det det, man sidder og hugger i sig, fordi man måske ikke helt kan finde ud af at kombinere tingene, så det smager skidegodt. Det er der, vores kokke og erfaring kommer ind i billedet,« siger Anders Aagaard til Børsen.