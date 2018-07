Det danske firma Maas, som leverer kaffe og andre varme drikke til virksomheder, var uhyggelig tæt på at gå konkurs efter flere år med millionunderskud og en negativ egenkapital. Men i allersidste øjeblik meldte en ny medejer sig på banen.

»Vi blev reddet i 11. time,« fortæller Maas' administrerende direktør Michael Schiedel til Finans.

Dagen inden konkursen skulle indgives i byretten, skød det belgiske selskab Miko et tocifret millionbeløb ind i den skrantende virksomhed og sikrede Maas' overlevelse. Dog ikke uden at stille krav den anden vej. Miko forlangte, at kaffefirmaets ledelse også kastede penge efter projektet. Det valgte Michael Schiedel og fem andre medlemmer af ledelsen at gøre.

En anden konsekvens af, at Maas var på konkursens rand er, at virksomheden har måttet skære helt ind til benet i bestræbelserne på igen at blive sund og rentabel. 30 af de 78 ansatte er blevet afskediget, ligesom salget af slikautomater er blevet skrottet.

Fremover vil Maas udelukkende fokusere på at levere kaffeautomater, service og vedligehold af maskinerne og ingredienser til de varme drikke, som er uundværlige for medarbejderne på mange danske arbejdspladser.

Målsætningen er, at regnskabsåret 2018 går i nul. Til sammenligning tabte Maas sidste år hele 20 millioner kroner.

Maas er et datterselskab af det hollandske Maas Int BV. Det hollandske selskab har en omsætning på 745 millioner kroner om året.