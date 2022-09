Lyt til artiklen

Der var ellers lagt planer for den grønne fremtid.

Men nu er det plantebaseret eventyr slut.

Den danske virksomhed Simple Feast går konkurs og stopper alle leveringer af måltidskasser og dagligvarer. Det oplyser medstifter og administrerende direktør Jakob Jønck ifølge Børsen.

»Vi lukker og slukker. Vi gør det på en så ordentlig måde, vi kan, men det vil være en brat opvågning til en ny virkelighed for vores kunder,« siger Jakob Jønck på en telefon fra hjemmet i Santa Barbara, Californien.

Dermed er det helt slut for levering af måltidskasser og dagligvarer i Danmark og på de øvrige markeder i Sverige og Californien.

I den forgange uge meddelte Jakob Jønck, at selskabet gik i rekonstruktion som et led i at finde finansiering til fortsat drift. Det er ikke lykkedes.

Simple Feast havde blandt andet Casper Christensen med ombord indtil for ganske nyligt. Men den Klovn-aktuelle valgte at forlade selskabet.

»Der er ikke så meget at snakke om. Jeg var ansat i nogle år hos dem, og så synes jeg ikke rigtigt, at jeg havde tid til det kreative arbejde, der skulle lægges i det. Jeg er i gang med andre projekter og er meget i udlandet. Så det er egentlig meget udramatisk,« fortalte han til B.T.