Den danskejede forlystelseskoncern Merlin Entertainments omsatte sidste år for 15 milliarder kroner.

Men nu har coronakrisen kastet koncernen ud i en dyb krise, hvor de er under akut pengemangel.

Det skriver DR.

Merlin Entertainment ejer 130 forlystelsesparker og 19 hoteller i 25 lande. Men coronakrisen gør, at deres hoteller og parker nu står tomme og har gjort det i lang tid.

Otte ud af ti medarbejdere er blevet sendt hjem, og resten er gået ned i løn. På trods af dette taber koncernen 428 millioner kroner om måneden.

Det har nu fået selskabet til at kontakte gældsinvestorer. Det betyder, at Merlin Entertainments har fået 3,7 milliarder kroner i nye virksomhedsobligationer.

Merlin Entertainments blev i november sidste år overtaget af Lego-pengetanken Kirkbi, som har 50 procent af aktierne i selskabet.

Kirkbi er kontrolleret af Kirk Kristiansen-familien, der også har 75 procent af Lego A/S. Kirkbi opnåede sidste år et overskud på 16,8 milliarder kroner efter skat.

Kjeld Kirk Kristiansen Foto: Søren Bidstrup Vis mere Kjeld Kirk Kristiansen Foto: Søren Bidstrup

Over en tredjedel af Merlin Entertainments omsætningen kommer i øvrigt fra selskabets otte Legoland-parker, der er fordelt i syv lande.

Der var planer om, at et niende Legoland skulle åbne i 2021 i New York, og at et tiende skulle åbne i Sydkorea. Men den økonomiske nedtur har nu sat planerne om udvidelsen af de to parker i bero.

Merlin Entertainments har blandt andet også pariserhjulet i London, London-Eye og Madame Tussaud voks-museerne.

Merlin Entertainments havde sidste år 67 millioner besøgende på en af deres attraktioner. 15,6 millioner af dem var i Legoland-parker. Selskabet har 28.000 ansatte i højsæson.