Det lækre sommervejr har bragt Danmark i en kollektiv feriestemning, selv om mange slet ikke har sommerferie.

Boulevarder, parker og strande er fyldt med solslikkende godtfolk, og det er ikke en sjældenhed at finde en bajer eller et glas Aperol i hånden på en af de mange livsnydere.

Men hvordan er det lige det er, hvis man får én for meget under vesten, og dukker op på arbejde næste morgen med en dundrende hovedpine og dræbende træthed? Det kan faktisk få alvorlige konsekvenser for karrieren, men det kommer meget an på, hvor man arbejder, siger Jane Kjær Klausen, advokat hos fagforeningen Kristelig Fagbevægelse (Krifa).

»Det er som udgangspunkt medarbejderens problem, hvis hovedet er ekstra tungt, og lugten af mad giver kvalme. Men kan man ikke udføre sit arbejde tilfredsstillende, kan arbejdsgiveren give alt fra en løftet pegefinger til en bortvisning, hvis årsagen er alkoholpåvirkning. Det afhænger naturligvis af, hvor påvirket man er«, skriver hun i en mail til B.T.

»Det handler også om en portion sund fornuft. Er du for eksempel kirurg, hvor dit arbejde kræver millimeterpræcision, er det højst sandsynligt ikke velset, at du møder op med tømmermænd - for ikke at tale om uansvarligt. Sidder du derimod på kontor uden kundekontakt, er din arbejdsgiver formentlig mere tolerant«, siger Krifa-advokaten.

Kirurgi er ikke lige en beskæftigelse, hvor man skal ryste på hånden. (Modelfoto/Scanpix)

I det hele taget er en fyring som følge af tømmermænd 'worst case scenario', og mange steder vil der end ikke blive rynket på næsen af det, siger Jane Kjær Klausen.

»Nogle steder vil du blive mødt af en chef, der griner af det og synes, du er tosset - chefen har måske endda også selv været af sted. Andre steder kan du blive mødt af nultolerance. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i arbejdspladsens regler og chefens syn på det, inden du kaster dig ud i den vilde festivalbrandert, når du skal på arbejde dagen efter«, siger hun med henvisning til, at især sommerens mange festivaler sætter deres præg på mange medarbejderes velbefindende i dagene efter, de er slut.

Rent juridisk er der intet, der forhindrer ansatte i at drikke sig fulde dagen før en arbejdsdag, men det er vigtigt at læse personalehåndbogen for at se, om det er en nedskreven regel, at man ikke må møde op med tømmermænd.

»Medarbejderen har pligt til at yde sit bedste på arbejdet, og kan man det med tømmermænd, er det rent juridisk okay at tage på arbejde efter en god dag til Smukfest. Medmindre arbejdspladsen har regler, der siger det modsatte. Mange arbejdspladser har regler for indtagelse og påvirkning - herunder også tømmermænd - af alkohol i arbejdstiden, og dem kan man for det meste finde i personalehåndbogen«, siger Jane Kjær Klausen.

