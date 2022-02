Der er penge i lystfiskeri.

Tydeligvis. Svendsen Sport, der sælger udstyr til netop lystfiskeri, er nemlig blevet solgt til et milliardbeløb.

Det skriver Finans.dk.

I seks år har den danske kapitalfond Maj Invest ejet Svendsen Sport, men det er nu fortid.

Virksomheden er solgt til det amerikanske selskab Pure Fishing, der er verdens største indenfor udstyr til lystfiskeri, og her er der tale om en milliardhandel.

»Vi er kommet fornuftigt ud af investeringen. Vi har ejet selskabet i seks år og har gennemført de forandringer, som vi gerne ville, så det er godt tidspunkt at sælge,« siger Mads Andersen, der er partner i Maj Invest Equity med ansvar for investeringen i selskabet, til Finans.dk.

Stifteren af Svendsen Sport, Lars Erik Svendsen, tjente 370 millioner kroner, da han solgte virksomheden til Maj Invest.

Ifølge Finans ønsker parterne ikke at oplyse salgsprisen i den aktuelle handel, men kan dog fortælle, at selskabets værdi er flerdoblet under Maj Invests ejerskab.

B.T. har tidligere fortalt, hvordan man hos Svendsen Sport har kunnet mærke, at lysterfiskeri er blevet populært som aldrig før.

Virksomheden oplevede nemlig, at der i det første halve år af 2020 blev solgt 30.000 flere fisketegn end året før.

I 2020 lavede Svendsen Sport en omsætning på 482 millioner kroner. Året forinden var det 445 millioner kroner.