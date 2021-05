Lystfiskerne bliver flere og flere, det er nemlig populært som aldrig før. I det første halve år af 2020 blev der solgt 30.000 flere fisketegn end året før.

Og det er virkelig noget som Svendsen Sport, der sælger lystfiskerudstyr til hele verden, har kunnet mærke.

Firmaets regnskab viser nemlig et ganske fint mangemillions-resultat. Det skriver Børsen.

I 2020 har Svendsen Sport lavet en omsætning på 482 millioner kroner. Året forinden var det 445 millioner kroner.

Og det kan godt være, det bare er fiskeudstyr, men det er altså heller ikke helt billigt.

Og ifølge administrerende direktør Hans Maasbøl, er folk i endnu højere grad begynd at gå op i det gode udstyr.

»Det er på højde med folk, der cykler og spiller golf,« siger Hans Maasbøl og fortæller, at dedikerede lystfiskere gerne bruger op med 100.000 kroner på grej.

Man behøver dog ikke skulle punge så meget ud, hvis man har tænkt sig at starte op som lystfisker. Hans Maasbøl fortæller nemlig, at der er et priser i alle lejer.