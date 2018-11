Dit tag kan være belagt med det pureste guld. Dit køkken kan være byens flotteste. Og plantegning kan være noget nær perfektion.

Men er prisen hel skæv, så kommer du nok til at vente længe på en køber.

Der er dog sælgere, der får solgt inden for de første 14 dage på markedet, og de får faktisk også mere for huset, end dem der må vente længere tid på en køber.

Nye tal fra Boliga viser nemlig, at de 12 procent af hussælgerne, der kunne kalde deres salg for "lyn", også fik mere for boligen.*

De huse der i årets første seks måneder blev handlet på mindre end de famøse to uger, blev på landsplan solgt for 18.537 kroner pr. kvadratmeter - mens prisen ellers lyder på 16.231 kroner på landsplan.

Flest lynsalg i Hovedstaden

Der er dog en region i landet, som det kan være en fordel at bo i, hvis man vil være boligmarkedets pendant til Usain Bolt.

I Hovedstaden er andelen af lynsalg nemlig oppe på 14 procent, mens den i Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark er 12 procent.

Lavest er andelen i Region Sjælland, hvor 11 procent af de handlede huse maksimalt nåede at pynte salgslisterne i fjorten dage.

»Godt nok er farten på ejerlejlighedsmarkedet i København aftaget noget, men hussalget har fortsat god fart. Generelt er udbuddet i forhold til antallet af solgte huse lavere i Hovedstaden end i resten af landet. Har man fundet det rigtige hus, så har man ikke helt så lang tid til at tænke sig om som i resten af landet- der er simpelthen flere købere om husene i Hovedstaden,« siger Mira Lie Nielsen, chefanalytiker hos Nykredit.

»Vi flytter mod storbyerne og bl.a. derfor er andelen af lynsalg i de fem største byer i Danmark betydeligt over gennemsnittet for de respektive regioner,« siger Mira Lie Nielsen.

Det er da også tre kommuner i Region Hovedstaden, der har flest lynsalg. Bornholm, Egedal og Hvidovre Kommune topper nemlig statistikken.

Her kan du se, hvor mange lynsalg der var i din kommune: