En ekstraregning på 12,2 milliarder kroner.

Det er, hvad omlægningen af de grønne bilafgifter vil betyde for bilejere af de traditionelle diesel- og benzinbiler frem mod 2023 – sammenlignet med 2020.

Det skriver Finans.

Mere konkret betyder de grønne bilafgifter for 2020, at bilejere til og med 2026 vil opleve en stigning på 36,9 procent i ejerafgiften.

'De periodiske afgifter stiger med indgangen til 2023 som følge af aftalen om en grøn omstilling af vejtransport, som den daværende regering og et flertal i Folketinget indgik i 2020,' oplyser Motorstyrelsen på deres hjemmeside.

Hvor stor en stigning, som vil ramme den enkelte bilejer, afhænger af den konkrete bil. Men hvis man allerede nu vil kende den fremtidige afgift, så kan den findes på Motorstyrelsens afgiftsberegner.

Motorstyrelsen nævner som eksempel, at en bil, der er indregistreret første gang i 2018 og kører 19 km pr. liter, i 2022 halvårligt betaler 920 kroner i periodisk afgift (grøn ejerafgift). Afgiften stiger til 980 kroner halvårligt i 2023.

Udover stigningen i omlægningen af de grønne afgifter, så bliver landets 767.000 diesel-ejere også ramt.

Frem mod 2030 vil det for bilejere betyde en samlet ekstraregning på 3,8 mia. kroner.

Det skyldes den særlige udligningsafgift, som skal udjævne forskellen på brændstofafgiften på benzin og diesel.

I stedet for løbende at hæve udligningsafgiften, blev den sidste år hævet 21 procent i ét hug. Stigningen betyder, at alene udligningsafgiften typisk vil koste dieselbilejere omkring 4.000 kroner om året.