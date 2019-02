Ifølge en pressemeddelelse solgte Arla produkter for 10,4 milliarder euro i 2018. Det var en lille stigning.

Trods tørke og virak på de globale markeder øgede Arla i 2018 sit salg en smule. Samtidig nåede selskabet - det medlemsejede mejeri - sit strategiske mål om at egne brands skal stå for over 45 procent af salget.

Det skriver Arla i en pressemeddelelse.

- Tidligt i 2018 handlede vi ved at øge hastigheden i vores transformationsprogram Calcium, og jeg er meget glad for at kunne sige, at hele organisationen har omfavnet den rejse.

- Som et resultat har vi forbedret vores forretning og går ind i 2019 i en betydeligt bedre position end sidste år, skriver administrerende direktør Peder Tuborgh i meddelelsen.

Arla øgede sit salg marginalt til 10,4 milliarder euro - 77,6 milliarder kroner - i 2018 mod 10,3 milliarder euro i 2017. Stigningen var drevet af det strategiske fokusområde inden for egne brands.

De specialiserede brands giver et større overskud for Arla, og derfor er det fordelagtigt at fokusere på dem. Salget af egne brands steg med 3,1 procent i 2018 og stod dermed for 45,2 procent.

I kategorien er smørret Lurpak, som solgte for 561 millioner euro og Puck, et osteprodukt der er meget efterspurgt i Mellemøsten og Nordafrika, solgte for 352 millioner euro. For begges vedkommende er der tale om en pæn stigning.

Salget af osten Castello faldt marginalt hovedsageligt på grund af valutaeffekter, hvor det britisk pund stadig spiller ind.

Storbritannien er generelt et fokusområde, da unionens kommende farvel til EU kan få en stor effekt for Arla, der sælger ganske meget til området.

- Arla overvåger og vurderer situationen løbende for at sikre, at forretningen er forberedt på de forskellige scenarier. Arlas holdning er fortsat, at der skal være fri bevægelighed hen over grænser for varer og medarbejdere, skriver Arla.

For hele 2019 forventer Arla en omsætning på 10,2 til 10,6 milliarder euro.

Arla er et andelsselskab, der er ejer af omkring 12.000 landmænd fordelt på syv lande.

/ritzau/